Varumärket Halo har sin mest spännande vecka i mannaminne. Ikväll släpps det utmärkta Halo Infinite, och under natten till fredag vankas det trailerpremiär för Halo-serien på Game Awards.

Tv-serien, som kommer streamas via Paramount+, har varit i görningen under groteskt många år men förra månaden fick vi den första teasern. Idag är det dags för nästa, då man vill piska upp förväntningarna inför trailerfesten The Game Awards. I debutteasern fick vi se Master Chief iklä sig sin ikoniska Mjolnir Mark VI-dräkt, och i den nya rustar sig ett gäng Spartans inför strid.

Något premiärdatum har vi inte (får vi det på fredag?), men början av 2022 är det vaga löftet.