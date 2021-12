Julen på Epic Games Store brukar vara lika med många hårda (nåja, digitala) paket. Enligt ett färskt rykte blir det favorit i repris i år, med ett spel om dagen mellan 16 och 30 december. Den som kan sin matematik inser att det i så fall blir 15 gratisspel att klicka hem, och behålla för alltid.

Ryktets avsändare är Dealabs, som haft rätt med höstens och vinterns alla PS Plus-uppställningar. Enligt samma sajt kommer spelen i de första 14 fallen vara tillgängliga under en dag, medan spel numero 15 ligger uppe hela veckan lång. Alltså, så som det brukar vara i Epic Store-fallen.

Den 16 december kickas spelfesten igång med Shenmue III. Ja, i alla fall om vi ska tro på ryktet.

En sådan julbonanza vore inte olikt Epic Games Store. 2019 gav man bort 12 titlar, och i fjol låg 15 spel i den digitala julklappashögen. Återstår att se om det blir "same procedure as every year".