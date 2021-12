Legenden Bruce Campbell gästade Geoff Keighley och pratade om nya Evil Dead-spelet, men även om hur det varit att axla rollen som Ash genom åren och vad Evil Dead-filmerna betytt för hans karriär. Han avslöjar också att han är för gammal för att fysiskt spela Ash, men att han mer än gärna fortsätter göra rösten till honom.

Evil Dead - The Game är ett asymmetriskt multiplayerspel likt Dead by Daylight där spelarna hjälps åt för att stoppa demonerna. I klippet avslöjades det också att det kommer gå att spela olika versioner av Ash från filmerna. Dessa kommer inte bara vara kosmetiska utan de kommer ha olika funktioner och fungera som olika klasser i spelet. Vi vet ju att Ash från Army of Darkness är mer rutinerad och är en annorlunda person än N00b-Ash från Evil Dead 1. Spelet är tänkt att släppas nästa år och förutom multiplayer kommer spelet även ha en singelplayer-kampanj.