Power On: The Story of Xbox är en dokumentärserie i sex delar om Xbox historia, och den släpps faktiskt idag, bland annat på Youtube. Men vissa har redan fått glutta på den (tack IGN), och ett segment kretsar kring vad som hände med Lionhead Studios. Lionhead är studion som grundades av Peter Molyneux och gav oss spel som Fable och Black and White, och köptes upp av Microsoft 2006.

Många på studion var dock missnöjde med hur Microsoft styrde skutan, och efter flera tunga avhopp, Molyneux inkluderad, stängdes studion för gott under 2016. I dokumentären säger Shannon Loftis från Xbox att ett av de största misstag som de lärt sig mest av är just Lionhead. Efter succéerna med de första spelen visade sig kombinationen av Fable och Kinect inte riktigt vara något folk ville ha, vilket ledde till att Fable: The Journey fick ett hyfsat svalt mottagande.

Xbox-chefen Phil Spencer summerade även vad de lärde sig av det hela: "Du förvärvar en studio för vad de är bra på att göra nu, och ditt jobb är att hjälpa dem accelerera hur de gör vad de gör, inte att få dem att accelerera vad du gör." Loftis avslutade med att hon önskar att Lionhead fortfarande var en gångbar studio.

Men även om Lionhead gått i graven kan vi åtminstone glädjas åt att Fable ska göra comeback, denna gång utvecklat av Forza-studion Playground Game.