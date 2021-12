Keanu Reeves gör som bekant rollen som rockstjärnan Johnny Silverhand i Cyberpunk 2077. Och ett par veckor innan spelet släpptes sa CD Projekts vd Adam Kicinski att skådisen spelat det och att han "älskar det", även om han inte hade spelat hela.

Men nu kommer andra uppgifter från stjärnan själv. Reeves säger i en videointervju med The Verge att han inte har spelat Cyberpunk 2077, och att han inte spelar spel överhuvudtaget. Intervjun gäller The Matrix Awakens (en tech-demo för Unreal Engine 5), och Reeves svar på frågan om han spelar ger inget utrymme för tolkning. Hör själv, 16:48 minuter in i videon.

- Spelar du spel?

- Nej.

- Jaså, inte? Inte ens Cyberpunk?

- Nej. Jag menar, jag har sett visningar men aldrig spelat det.

Och eftersom skådepselaryrket handlar om att gestalta något på ett trovärdigt sätt finns väl egentligen inget som säger att Reeves måste gilla spel för att spela en roll i ett spel. Rollprestationen hänger inte på hans gaming-kunnande, lika lite som han måste veta hur mänskliga batterier fungerar för att spela Mr. Anderson. Men för CDPR:s anseende är det rättframma uttalandet säkerligen inte välkommet.

Nåväl. Intervjuaren upplyser sen Reeves om att han var den Cyberpunk 2077-karaktär som flest spelare ville ha virtuellt sex med i spelet. Vilket han reagerar på med ett glatt "Yes!". Han får veta att CDPR stoppat mnöjligheten eftersom de inte visste om de hade tillstånd, och frågas vad han tycker om det.

- Herregud, det är alltid trevligt när det är trevligt.

Nu vet du.