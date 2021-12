Heroes of Newerth var ett av de första spelen att spinna vidare på Dota-kartan från Warcraft 3 och har haft en trogen spelarskara under årens lopp, även om många gick över till Dota 2 när det släpptes. Men online-spel lever inte för alltid, och nu är det dags för Heroes of Newerth att kasta in handduken.

I ett inlägg på Facebook tackar teamet alla som varit med och skapat fantastiska minnen under årens lopp, men säger att resan tar slut 20 juni 2022. Igår slutade de att sälja spelvalutan gold coins och den sista december kommer man inte längre kunna skapa nya konton i spelet – vill ni testa spelet är det med andra ord läge att göra det nu.

För att ge spelet ett värdigt avslut skruvar de upp drop rates och valutamultiplicerare under den kvarvarande tiden, och en serie farväl-event kommer att hållas från och med 20 december. Läs den elva år gamla recensionen av spelet för en riktig nostalgikick.