Xbox fyllde 20 år tidigare i höst, och i går släppte Microsoft en fyra timmar lång dokumentärserie om konsolens historia. Power On: The Story of Xbox är namnet och det är en serie i sex delar på cirka 40 minuter per avsnitt. Den kan ses gratis på olika ställen, samlat på den här sidan. Första har du nedan.

Första avsnittet handlar om hur en liten grupp människor försökte sälja in idén om en konsol till Microsofts beslutsfattare. Andra delar berör bland annat Xbox 360-maskinens infamösa Red Ring of Death, och hur viktigt Halo var för satsningen.