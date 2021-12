Microsoft sparar inte på avslöjandena i sin dokumentärserie Power On: The Story of Xbox. Vi har tidigare skrivit om hur företaget berättat att de ångrat hur de hanterade Lionhead Studios och nu avslöjar de ännu något som bör ses som ett ganska stort misslyckande - de tackade nej till Rockstars pitch för Grand Theft Auto 3. Det skriver Eurogamer.

Det var inför lanseringen av den första Xbox-konsolen som Microsoft skickade iväg folk på en turné bland utvecklare i Amerika, Europa och Japan för att sälja in konsolen. Under turnén fick de höra en pitch från “en mindre utgivare”, Rockstar, som hade planer på att uppdatera en av sina 2D-spelserier till den tredje dimensionen. En medlem ur utvecklingsteamet för den ursprungliga Xboxen, Drew Angeloff, berättar att det under tiden fanns en grupp höga chefer hos Xbox som gick igenom alla pitcher de fick, och de trodde helt enkelt inte på GTA 3-idén. Det stora problemet ska ha varit att cheferna inte trodde på att serien skulle klara av att gå från 2D till 3D.

Dåvarande chefen för tredjepartsrelationer hos Xbox, Kevin Bachus, blev förvånad över chefernas avvisande av Rockstars pitch.

– De tyckte att det var komplicerat, de fattade inte riktigt gränssnittet, de trodde att de var baserat på ett spel som inte hade varit allt för lyckat. Till min förvåning avvisades den.

Efter Microsofts nej vände sig Rockstar till Sony, där svaret blev något annorlunda. Grand Theft Auto 3 var exklusivt till Playstation 2 vid lanseringen, det kom att dröja två år innan spelet släpptes till Xbox.

– Det sludade med att den såldes i 14,5 miljoner exemplar, den blev 2001 års mest sålda spel, och skulle blivit det även 2002 om den inte hade slagits av sin uppföljare, säger Bachus.