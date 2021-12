Lirade du Ghost of Tsushima i det svartvita läget och fick mersmak? Då ska du hålla ögonen på Trek to Yomi, som visades upp för några månader sedan under E3 och nu är tillbaka med en ny trailer. Det utvecklas av Leonard Menchiari och Flying Wild Hog, som även står bakom Shadow Warrior, men humorn lyser med sin frånvaro den här gången.

Istället är det brutala, svartvita samurajfilmer som fått stå modell för Trek to Yomi, och de har verkligen lyckats fånga atmosfären från dem. Motståndet består dock inte bara av samurajer och diverse skurkar, utan det finns även mytologiska inslag och övernaturliga varelser att tampas med.

Handlingen följer den unga mannen Hiroki, som lovar sin döende mästare att skydda sin by, och baserat på slutet av trailern verkar detta tvinga honom att resa bortom den fysiska världen. Spelet ska släppas någon gång nästa år till Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc, och ska dessutom inkluderas i Game Pass.