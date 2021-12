Det omåttligt populära roguelite-spelet Dead Cells – som nyligen blev mer nybörjarvänligt – ska få en DLC-kampanj, och nu har vi förärats med en första trailer för den. DLC:t går under namnet Queen and the Sea och introducerar ett havstema till spelet.

Målet verkar vara att ta sig genom en serie skeppsvrak, upp i ett fyrtorn och samtidigt överlista fyrvaktarna – lättare sagt än gjort. Dessa fyrvaktare är nämligen allt annat än långsamma och ser inte med blida ögon på inkräktare.

Som lax på sillen ser vi i vissa scener en grön eld längst ner i bild, som klättrar våning för våning och tvingar spelaren uppåt. Med andra ord verkar det bli en väldigt hetsig resa upp till toppen och den nya boss som väntar där.

Expansionen släpps den 6 januari till PC, Playstation, Xbox och Nintendo Switch, och kommer att kosta runt 50-lappen.