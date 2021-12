De flesta rubriker för Nintendo Switch Online ganska nya Expansion Pass har kretsat kring Nintendo 64-spel, där Paper Mario precis anslutit och Banjo-Kazooie kommer göra det i januari.

Men! Glöm inte bort Sega Mega Drive. Redan vid start fanns titlar som Castlevania: Bloodlines, Phantasy Star IV, Strider, Sonic the Hedgehog 2 och Ecco the Dolphin. De följdes igår upp av ytterligare en kvintett Mega Drive-spel. Segas egna Altered Beast, Toejam & Earl, Dynamite Headdy och Sword of Vermillion hittar vi i högen, liksom Technosofts Thunder Force 2.

Detta innebär att Nintendo Switch Online (med Expansion Pass) i nuläget har omkring 160 spel.