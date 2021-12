Det är den tiden på året då listorna står som spön i backen, och inte är FZ sämre då vi i helgen utsåg årets 20 bästa spel. På en finfin fjärdeplats hittar vi varulvsspektaklet Resident Evil Village. Ett spel som av en del att döma också många följde hela vägen från titelskärm till The End.

Åtminstone om vi ska tro statistisk från Howlongtobeat.com. Sajten sammanställer, via speldata, hur långa olika spel är. Lagom till nyårsklockorna börjar klämta har man också undersökt hur många av användarna som sett 2021-spelen från start till mål. Detta ska således inte tolkas som en definitiv sanning, men det är ändå intressant att se vilka spel som naglade fast oss hela vägen.

Bäst är alltså Resident Evil Village, som följs av Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two och Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Toppen utgörs med andra ord av spel som i runda slängar tar mellan 10 och 20 timmar att klara av. Längre ner hittar vi Psychonauts 2, The Medium och Psychonauts 2, vilket understryker: vi tenderar att klara "kortare" spel i högre grad.

Och inte minst: vi tenderar att klara riktigt bra spel i hög grad!