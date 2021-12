A Song of Ice and Fire-författaren George R. R. Martin har som bekant varit med och skapat den värld som Fromsoftwares Elden Ring utspelar sig i, och i sitt senaste blogginlägg pratar han lite om projektet. Han medger att spel inte riktigt är hans grej, men säger även att han för länge sedan spelade lite strategispel, som Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms och Master of Orion.

Miyazaki och hans team gör banbrytande grejer med fantastisk konst, och vad de ville ha från mig var lite världsbyggande: en djup, mörk, resonerande värld som skulle utgöra grunden för spelet de planerade att skapa. Och jag råkar älska att skapa världar och skriva påhittad historia.

Han påpekar att dagens spel är större än filmer och att det därför är flera år sedan han lämnade över sitt arbete, vilket han pratat om tidigare. Han länkar dock till den första gameplay-trailern och den senaste story-trailern, och säger att det ser fantastiskt ut.

Och så är det med det. Huruvida är lika fantastiskt som det ser ut får vi veta den 25 februari.