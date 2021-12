Company of Heroes i allmänhet och originalet i synnerhet hör till historiens mest hyllade strategispel, så det är inga små skor som Company of Heroes 3 ska fylla under nästa år.

Relic har släppt en ny utvecklardagbok där man "djupdyker" i den del som många suktar allra mest efter: kampanjen. Den här gången tas vi med till Medelhavet där vi "dag för dag, slag för slag" kommer följa och styra de allierade genom Italien. I den nya videon kikar vi närmare på det saltstänkta kriget, där man också pratar om idéerna bakom den dynamiska kampanjkartan.

Company of Heroes 3 har ännu inget releasedatum, men någon gång under 2022 är löftet.