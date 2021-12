Vänner! Medborgare! Gamers! Vi har åter kommit till den högtidliga del av året som vi alla bäst känner som... reatid. De digitala spelsäljarna sänker priserna och betalkortet stretchar inför skoningslösa arbetspass.

Giganten Steam har dragit igång sin årliga vinterrea med buller och brak, och det innebär lågprisade spel ända till den 5 januari. Ett par exempel är Deathloop (30 euro - halva priset!), New World (30 euro), Red Dead Redemption 2 (30 euro), GTFO (du gissade det - 30 euro), Farming Simulator 22 (40 euro) och Cyberpunk 2077 (du gissade det - 30 euro).

Också Playstation Store har vinterrea, fast de kallar sin "Januarirea". Även där finns tonvis med prissänkta titlar, t.ex. It Takes Two (224 kr), Deathloop (370 kr), Spider-Man: Miles Morales (428 kr) och Ratchet & Clank: Rift Apart (637 kr - ändå 25 % under ordinarie pris).

Microsofts Xbox-rea kallas "Countdown sale" och lockar med Forza Horizon 5 (584 kr), Resident Evil Village (370 kr) och Alan Wake Remastered (215 kr). De verkar inte vilja vad Halo Infinite kostar utan hänvisar hela tiden till Game Pass. Ultimate-versionen får du för 1 kr första månaden (om du inte haft det innan), sen kostar det 150 kr/mån (inga rabatter nu).

Nintendo idkar rea på Switch-spel, men dessvärre få av de stora egna namnen. Icke desto mindre finns godingar som Mario + Rabbids (ca 135 kr), Cuphead (ca 135 kr) och Overcooked 1 och 2 (ca 22 resp. 73 kr).

Även andra butiker lockar med låga priser. Epic har vi redan skrivit om (de ger ju dessutom bort ett spel om dagen), och andra får ni gärna tipsa om i kommentarerna.