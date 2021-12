Senaste veckan har varit den så kallad GOTY-veckan, när alla sidor och kanaler på internet (även FZ) ska utse sina Game of the Year-kandidater. Digital Foundrys Alex Battaglia och John Linneman samlandes istället i en video och pratar om de mer tekniska aspekterna och listar spelen som visat upp den bästa grafiken under 2021.

Konsolgenerationerna har i mångt och mycket flutit ihop, men vi ska inte glömma att det faktiskt är en ny generation och att det är första året Xbox Serie X/S och Playstation 5 funnits på marknaden.

Håller du med om grabbarna på Digital Foundry? Vilket spel tycker du är snyggast i år?