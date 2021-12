The World Ends With You släpptes ursprungligen till DS för snart femton år sedan, men först i år fick vi uppföljaren. Tvåan, Neo: The World Ends with You, har dock inte nått Square Enix försäljningsmål. I en färsk rapport uttrycker de en besvikelse över säljsiffrorna.

While Neo: The World Ends with You was well received by users, it has underperformed our initial expectations.

Tomohiko Hirano, producent, berättar för Nintendo Life att inget har bestämts om seriens framtid. Det framgår dock klart och tydligt att han inte har utforskat allt han velat med serien.

As a game based on an actual city, there are still many areas that we still haven't been able to bring to life in the games, so a part of me wants to realize that in some way. If players convey their passion for the game to us, our company may decide to let us make a sequel!

Då Neo släpptes så många år efter första The World Ends with You är det ju alltjämt möjligt att ett eventuellt tredje spel släpps, tja, 2037. Säg aldrig aldrig. Världen kanske inte slutar med Neo?