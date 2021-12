Året leder mot sitt slut, och Steam tar återigen tillfället i akt att meddela vilka spel som dragit in mest pengar på plattformen under året. Detta inkluderar alltså inte bara försäljningspriset för själva spelet, utan även intäkter från mikrotransaktioner, DLC och dylikt. Vi får heller inga reda siffror, utan istället är spelen uppdelade i olika segment, där "Platinum" är reserverat för de spel som dragit in absolut mest.

I år var det följande spel som tog sig in på Platinum-nivån (utan inbördes ordning):

Apex Legends

Rainbox Six Siege

Naraka Bladepoint

New World

GTA V

CS:GO

Destiny 2

PUBG

Valheim

Dead by Daylight

DOTA 2

Battlefield 2042

Av dessa ligger givetvis den svenska dundersuccén Valheim oss lite extra varmt om hjärtat, som under sin tid i early access sålt minst åtta miljoner exemplar. Det är även intressant att se att utskällda Battlefield 2042 sålt så pass bra som det gjort. Den fullständiga listan med alla olika nivåer hittar ni här.