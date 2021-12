För någon vecka sedan rapporterade vi om att spel för en herrans massa pengar lagts till i Microsofts Game Pass under det gångna året. Playstation har i sin tur prenumerationstjänsten Playstation Plus, och dess användare har också fått ta del av en hel del spel under 2021.

Polygon har tagit sig en titt på siffrorna och kommit fram till att spel för över 12 700 kronor (1400 $) har lagts till i Playstation Plus Instant Game Collection under året. Det handlar om totalt 40 spel, som bland annat inkluderar det realistiska krigsspelet Hell Let Loose, vattendelaren Final Fantasy VII Remake och ett gäng VR-spel för att fira att PSVR fyllde fem år.

Det ryktas även att Playstation planerar att på allvar ta upp kampen mot Game Pass genom att slå ihop tjänsterna Playstation Plus och Playstation Now. Skulle ryktena stämma så siktar de på en lansering i vår, men inget har ännu bekräftats.

Tack Polygon.