Vilka Steam-spel som drog in mest pengar under året är redan behandlat, och nu är det dags att ta en titt på vilka spel som hade flest samtidiga spelare. Tänk dock på att de räknat bort toppar i antalet spelare under gratishelger eller när spelet skänkts bort.

Precis som tidigare är listan uppdelad i flera nivåer, där den högsta den här gången är spel som haft över 200 000 samtidiga spelare. Där hittar vi (utan inbördes ordning):

Halo Infinites multiplayer

Dota 2

Valheim

GTA V

CS:GO

Apex Legends

Rust, PUBG

Cyberpunk 2077

New World

Nästan dött lopp mellan free to play och spel som kostar, med andra ord. Och precis som för spelen som dragit in mest pengar ser vi även här svenska Valheim på en topplacering.

Snäppet under hittar vi spel som lyckades samla över 100 000 spelare samtidigt, vilka bland andra inkluderar Resident Evil Village, Path of Exile, Battlefield 2042 och Among Us, för att nämna ett fåtal. Den fullständiga listan inkluderar alla spel som nådde över 30 000 samtidiga spelare under året, och ni hittar den här.