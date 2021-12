Book of Travels beskrivs som ett Tiny Multiplayer Online Role-Playing Game (TMORPG), och early access-versionen är faktiskt en riktigt häftig upplevelse. Dessvärre verkar det inte ha lyckats locka tillräckligt många spelare, för tidigare under månaden meddelade dess Stockholmsbaserade utvecklare Might and Delight att de tvingas säga upp stora delar av personalstyrkan.

I ett inlägg på Steam skriver de att lanseringen inte gått lika bra som de hoppats, och att de därför måste banta studion från 35 till 10 personer för att inte behöva slå igen. Samtidigt är de fast beslutna att överleva och fortsätta lägga till nytt material i spelet, även om takten givetvis kommer att bli långsammare.

För att få in lite extra intäkter har de släppt spelets musik för köp (Kickstarter-backare får den utan extra kostnad) såväl som ett "donations-DLC" vid namn Cup of Kindness, som kostar 1,59 €. Själva spelet har i skrivande stund 20 % rabatt på Steam.