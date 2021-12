Vi har redan snackat om vilka spel som drog in mest pengar och vilka som haft flest samtidiga spelare på Steam under året, och nu är det dags för de VR-spel som dragit in mest pengar på plattformen under året. Man kan väl inte direkt titulera VR-året som stekhet, och det syns helt klart på topplistan, där främst äldre spel tar plats.

Inte helt oväntat tar spelet som FZ utnämnde som årets bästa 2020, Half-Life: Alyx, en av platserna. VR-versionen av Skyrim lyckas också knipa en topplacering, trots sin något halvdana VR-implementering, och troligen mycket tack vare de många fantastiska moddar som förbättrar upplevelsen. Ytterligare ett spel som återigen tar plats på listan är den där titeln som säljer som smör trots att ingen har spelat den – VR Kanojo.

Vidare har skjutarspel uppenbarligen varit populära under året, eftersom vi utöver ovan nämnda HL: Alyx även hittar Arizona Sunshine, Into the Radius, Pavlov, Boneworks, Walking Dead: Saints & Sinners samt Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades på listans högsta nivå. Därtill blir det slow motion-action i trotjänaren Superhot VR, rytmisk hets i Beat Saber och magiska strider i Blade & Sorcery.

Den fullständiga listan hittar ni här.