Obsidian-affären är av allt att döma något Microsoft kommer njuta av under lång tid framöver. Grounded i early access, och så Avowed och The Outer Worlds 2 på gång vid horisonten. Kanske har studion ytterligare ett ess i rockärmen. Jeff Grubb påstår i alla fall detta i Xboxera-podden.

Enligt Grubb är "Project Missouri" Disco Elysium-likt. Det har inga strider och äger rum i Europa under 1500-talet. Intressant nog säger Grubb att spelet "kanske" ska släppas under 2022. Josh Sawyer, känd för Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas och Pillars of Eternity, påstås vara hjärnan bakom spelet. Både hans och spelnamnen inger respekt – så vårt intresse är väckt!

I samma podd hävdar Grubb att utvecklingen av Rares Everwild är "en riktig röra". Nåväl.