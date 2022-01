Julen 2019 hade första säsongen av The Witcher premiär på Netflix, vilket resulterade i en boost för The Witcher 3 på Steam, med över 100 000 samtidiga spelare. Faktiskt fler än spelet hade vid releasen 2015. Well, nu har andra Netflix-säsongen haft premiär, vilket gett ringar på vattnet.

Siffrorna är inte lika höga som för två år sedan, men 78 000 samtidiga spelare (via Steamcharts) är trots allt den högsta siffran sedan – just precis – tiden runt releasen av första Netflix-säsongen.

Det mesta talar för att The Witcher 3 får ett fint 2022 också på konsolerna. Varför? Därför att Playstation 5- och Xbox Series-versionerna har premiär någon gång under årets andra kvartal.

The Witcher 3 må fylla sju år i år, men fortsätter likväl vara brännande aktuellt.