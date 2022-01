Varför inte börja det nya året med ett gratisspel? GOG skänker nämligen bort Iratus: Lord of the Dead just nu. Det är ett turordningsbaserat rollspel som lånat en hel del från Darkest Dungeon, men som även har en hel del egna idéer.

Man spelar som den onda necromancern Iratus, som kan använda sig av 19 olika varelser – inklusive skelett, vampyrer och mumier – för att besegra sina motståndare. Man kan även snickra ihop nya undersåtar med hjälp av kroppsdelar man skördar från fienderna, och mellan varven bygger man ut sitt underjordiska gömställe.

Spelet är gratis att hämta (tryck på "Go to giveaway" och scrolla sedan ner till erbjudandet) fram till klockan 15:00 imorgon, tisdag, men för att få tillgång till det måste man låta GOG skicka ut reklam till en. Det är dock inga problem att avregistrera sig från den listan efteråt via sektionen "Subscriptions" i kontoinställningarna på GOG.