Allas vår läckare Tom Henderson är i farten igen, denna gång för att ge oss lite påstådda uppgifter om den än så länge obekräftade remaken av The Last of Us till Playstation 5. Han uppger att han hört från flera personer att remaken nästan är färdig och att den kan komma att släppas under andra halvan av 2022.

Om en remake håller på att utvecklas vore det logiskt att släppa den i samband med att The Last of Us-serien börjar visas på HBO, både som ett sätt att få igång hypen och att ge nya och gamla fans något att lägga pengar på efter att ha blivit uppspelta av serien. Uppgifterna om att remaken nästan är klar stärks dessutom av VGC, som uppger att de fått matchande information från egna källor.

Remaken ska ursprungligen ha utvecklats av Visual Arts Service Group hos Playstation, innan Naughy Dog själva tog över rodret. Henderson uppger även att en director's cut-utgåva av The Last of Us 2 är på väg, såväl som den multiplayer-del som ryktas bli fristående.