Nu är det mindre än en månad kvar tills Dying Light 2 ska släppas, efter många om och men. De har visat upp en hel del från spelet på senare tid, och nu är det dags att få oss ett smakprov på de färdighetsträd vi kommer att använda för att utveckla vår karaktär (videon saknar ljud fram till slutet, det är inte fel på era högtalare/hörlurar).

De visar upp två olika, där ett fokuserar på strider och det andra kretsar kring parkour och hur vi rör oss genom världen. När det första spelet släpptes hade det även ett Survivor-färdighetsträd, och ytterligare två lades till senare (Driver och Legend). Huruvida Dying Light 2 får nöja sig med två träd eller om de bara väntar med att visa upp andra vet vi inte.

Hur det än blir med det så ser dessa två träd ut att bjuda på en hel del intressanta saker. Precis som det första spelet handlar det om faktiska förmågor vi kan använda oss av, snarare än en massa utfyllnad i form av "+0,2 % skada mot fiender mellan klockan 14:00 och 14:30". De förmågor som visas upp i trailern är som följer:

Block Charge – Rusa mot en fiende och knuffa den till marken medan du blockar.

Perfect Parry – Parera i sista sekunden för att få en fiende ur balans.

Ground Pound – Attackera när du är i luften för att dundra ner i marken med en smäll.

Far Jump – Använd ett hinder för att göra ett riktigt jäkla långt hopp.

Bash – Spring genom hinder och fiender utan att stanna.

Tic Tac – Spring på horisontella ytor (wall running).

De har tidigare visat upp spelets ray tracing-effekter, men nedan kommer ytterligare ett klipp om just dessa. Dying Light 2 tar skuttet ut på marknaden den 4 februari till Playstation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC och Nintendo Switch (via streaming).