Så var det dags att slå spel så snabbt som möjligt igen. Awesome Games Done Quick drar nämligen igång på söndag och pågår i en vecka, och ni hittar hela speedrunning-schemat här. Pengar ska även samlas in, och den här gången går de till Prevent Cancer Foundation.

Ett värdigt ändamål, precis som FZ:s smått otroliga insamling till Barncancerfonden, där vårt community i slutänden drog in 279 000(!) kronor.

Givetvis bjuds det på klassiska spel inom speedrunning-sammanhang, såsom The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metal Gear Solid och Hitman: Codename 47. Men det finns även en hel del nykomlingar från det gångna spelåret, eller vad sägs om Psychonauts 2, Deathloop, Axiom Verge 2, Kena: Bridge of Spirits och Returnal?

Sverige finns också representerat i spellistan i form av FZ:s Årets spel-vinnare (i dubbel bemärkelse) It Takes Two.

Tittar gör ni på den officiella Twitch-kanalen.