Question ligger bakom spelen The Blackout Club och The Magic Cricle. Nu är det bekräftat att de jobbar på ett nytt South Park-spel. Enligt twitter söker de nämligen en ny ban-designer till projektet.

Skaparen av South Park Trey Parker har tidigare bekräftat att han ville använda en del av pengarna han fått från ViacomCBS till att göra ett nytt South Park-spel. Det har senare bekräftats att Ubisoft inte kommer ligga bakom projektet trots att de gav ut succéerna The Stick of Truth och The Fractured But Whole. Men nu vet vi alltså att det nya South Park-projektet handskas av studion Question.