Det verkar som Devolver Digital kommer släppa ett nytt Serious Sam-spel nästa månad. De hintar i alla fall om det via twitter och att vi kommer få mer info redan nästa vecka.

Devolver köpte upp Croteam förra året och med det också deras populära Serious Sam-serie. Serious Sam kan nog lite beskrivas som Duke Nukems kroatiska kusin. Det handlar om förstapersons-röj i varierande miljöer som inte är allt för seriöst (pun intended) med en protagonist som verkar komma direkt från 80-talets actionfilmer. Serious Sam 4 fick blandade recensioner, men Devolver verkar fortfarande ha förtroende för den där Sam.