Under jul och nyår brände Epic av en riktig gratiskavalkad av spel, som avslutades med den moderna Tomb Raider-trilogin. Nu är det dock slut med det, och istället får vi gott nöja oss med "bara" ett gratisspel i veckan. Just nu är det actionäventyret Gods Will Fall som erbjuds, men bara fram till torsdag, så passa på.

Spelet är en blandning av roguelite och action-äventyr, och kretsar kring att besegra en uppsättning uråldriga gudar och deras undersåtar. Det gör man genom att växla mellan åtta olika krigare, med olika stilar och vapen. Svårighetsgraden genereras slumpmässigt för varje nytt spel, så man vet aldrig hur svår utmaningen kommer att vara.

I nästa gratisspel blir det istället rymdstrategi i Galactic Civilizations III, och det kommer att bli tillgängligt under torsdagen.