Devolver Digital antydde kraftigt att ett nytt Serious Sam-spel skulle utannonseras och släppas denna månad, och så blev det (man vet ju aldrig med Devolver). Ovan ser ni utannonseringstrailern för Serious Sam: Siberian Mayhem, och som namnet antyder bär det av till kyligare breddgrader. Egentligen är det dock inte ett regelrätt "spel", utan en fristående expansion till Serious Sam 4.

Utvecklingen står återigen Croteam för, men de har även tagit hjälp av ryska Timelock Studio, som bland annat består av ett gäng Serious Sam-moddare. Det vankas fem nya banor i hjärtat av Ryssland, och de ska inkludera allt från frusna kuster till ödsliga skogar och gastkramande spökbyar.

Dessa befolkas givetvis av diverse jävulskap, och vi kan meja ner dem med en uppsättning nya vapen, inklusive en AK och ett armborst. Det vankas även nya fordon och prylar, vilket innebär att vi bland annat kommer att få åka snöskoter.

Släppet sker redan 25 januari till pc. Mer info på spelets Steam-sida.