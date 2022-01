Bortsett en flera år gammal läcka är trailern vi fick från Hogwarts Legacy hösten 2019 den enda. Hur länge till ska vi behöva vänta på en ny...? Inte så länge. Det hävdar branschkännaren Tom Henderson. Enligt honom kan en ny komma att visas på ett State of Play någon gång i februari.

Det vore inte konstigt då (1) förra trailern visades upp under ett State of Play och (2) spelet ska släppas någon gång under året. Det skulle ha släppts i fjol, men sköts som mycket annat framåt.

Hogwarts Legacy är singleplayerrollspel som äger rum under 1800-talet. Det vill säga: bra mycket tidigare än någon av de sju Harry Potter-böckerna. I år ska releasen ske, men exakt när vet vi icke.