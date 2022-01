Assassin's Creed II, Brotherhood och Revelations släpptes 2009, 2010 respektive 2011, och blev sedermera kända som Ezio-trilogin. Inte minst när de släpptes som The Ezio Collection till Playstation 4 och Xbox One under 2016. I februari blir samlingen aktuell igen – nu till Switch.

Jovisst, den 17 februari blir det Nintendos hybridkonsol som får Ezio Auditore-förstärkning. Förutom trilogin – som tar oss till renässansens eleganta Italien och tidiga 1500-talets Konstantinopel – knyts säcken ihop med de två kortfilmerna, Lineage och Embers.

När tvåan recenserades fick det en finfin fyra, medan Revelations fick nöja sig med en trea. Brotherhood fick däremot full pott, och är faktiskt undertecknads första fempoängare.