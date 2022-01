Far: Lone Sails var ett riktigt mysigt sidoskrollande plattformsspel som kom ut under 2018. I det spelade vi som en figur som ensam reste runt i en postapokalyptisk värld i en stor landfarkost. Den schweiziska utvecklaren Okomotive har jobbat på en uppföljare, och nu vet vi att Far: Changing Tides kommer att släppas den 1 mars till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch och Game Pass.

Även denna gång har vi en stor farkost, men nu går resan på och under havsytan. Precis som i föregångaren gäller det att kuta runt i farkosten för att starta och stänga av motorn, fylla på med bränsle, resa segel och annat för att komma fram helskinnad. Vi kan även vänta oss ett och annat stopp på vägen för att lösa pussel och upptäcka mer om den ensliga världen.

Miljömässiga faror vankas, men utvecklarna utlovar en "nästan meditativ" upplevelse.