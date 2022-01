Imorgon släpps God of War till pc, och precis som var fallet med PS4-versionen så tokhyllas det av kritikerna. En film säger dock mer än tusen kritikerord, så vad sägs om att fira med en sådan?

Playstation Access öser på med en femton minuter lång guda-rulle, i 4K och 60 fps. Man tackar.

God of War kommer vara aktuellt fler gånger i år, då den raka uppföljaren God of War Ragnarök släpps till de två Playstation-konsolerna. Det blir Kratos sista äventyr med den nordiska mytologin som fond. Och en pc-release...? Någon sådan har det ännu inte talats om. Förmodligen är det dock bara en tidsfråga, då Sony börjat släppa Playstation-spel på pc i en allt snabbare takt.

Innan God of War fick vi Horizon Zero Dawn och Days Gone, och snart väntar en nätt Uncharted-samling. Vilket som följer efter den är oklart, men Sackboy: A Big Adventure är en kandidat.