Spelens Oscarsgala brukar den kallas, branschgalan DICE Awards. Den 24 februari utser den 2021 års bästa spel, och när nu nomineringslistan släppts kan vi konstatera att It Takes Two - korat till 2021 års spel av både FZ-redaktionen och FZ-medlemmarna - slåss om sex utmärkelser, däribland kronjuvelen Game of the Year.

Men It Takes Two är inte galans mest nominerade spel. Det är istället Ratchet & Clank: Rift Apart som tävlar i nio klasser, följt av Deathloop (överraskande!) med åtta nomineringar. Inscryption har också sex nomineringar, och finska Returnal (hurraaa!) ligger tätt i hälarna med fem.

Till Game of the Year har fem spel nominerats: It Takes Two (etta på FZ:s Årets spel-lista), Deathloop (9), Inscryption (19), Ratchet & Clank: Rift Apart (11) och Returnal (10).

Tre andra svenska spel har nominerats i olika kategorier. The Ascent från Uppsalastudion Neon Giant för Årets actionspel, Demeo (Resolution Games) för Immersive Reality (bästa VR-spel, typ) och Battlefield 2042 för Technical Achievement. En smula otippat, det sista.

DICE Awards sköts av branschorganisationen AIAS. Ett hundratal medlemmar nominerar kandidater och sedan röstar samtliga cirka 22 000 AIAS-medlemmar fram vinnarna i en sluten omröstning. Vinnarna presenteras på en årlig gala i Las Vegas, och den 24 februari är det alltså dags för årets tillställning. Kanske med svenska vinnare..? De två senaste GOTY-priserna har gått till Hades och Untitled Goose Game, så juryn är inte främmande för mindre titlar högst upp på prispallen. Här har du alla nomineringarna till ame of the Year 2021.