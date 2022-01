Vi väntar fortfarande på att Rockstar ska utannonsera Grand Theft Auto 6, men trots det råder det ingen brist på rykten och spekulationer. Det senaste kretsar kring när det ska släppas, och aktieanalytiker tror att det kan ske under 2023 eller 2024.

Dessa spekulationer grundar sig i en finansuppdatering (via Axios) som Take-Two tillhanhöll i samband med att de avslöjade planerna på att köpa mobilspelsutvecklaren Zynga. De uppgav att företagets årliga tillväxt under räkenskapsåret 2024 uppskattas ligga på 14 %, vilket är en ordentlig ökning som antyder att något stort kommer att släppas under perioden.

Räkenskapsåret ifråga pågår från 1 april 2023 till 31 mars 2024, och Doug Creutz från finansföretaget Cowen uppskattar att det rör sig om 9 miljarder dollar i spelrelaterade transaktioner, och därmed är ett släpp av GTA 6 en trolig kandidat. Det är även i linje med den marknadsföringsbudget som Take-Two visat upp, som också inkluderar stora utgifter under räkenskapsåret 2024.

Men allt är som sagt bara spekulationer. Fram till den officiella utannonseringen kan vi dock diskutera vad som bara måste finnas med i GTA 6.