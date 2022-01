Om man har velat lira Playstation 3-spel på sin nya Playstation 5 har man hittills behövt förlita sig på ett fåtal remasters som släppts till Playstation 4 eller använda sig av prenumerationstjänsten Playstation Now. Så lär det dessvärre förbli, även om många användare under det senaste dygnet har rapporterat att Playstation 3-spel plötsligt dykt upp i Playstation 5:s online-butik. De visas alltså med faktiska priser snarare än att hänvisa till Playstation Now, vilket normalt sett är fallet, men går inte att köpa.

Problemet är att detta är en bugg som inträffat tidigare (med samma priser som när Playstation Now lät konsumenter hyra spel), och det är alltså troligen inte en indikation på att bakåtkompatibilitet med Playstation 3-spel är på väg. Många har även gjort kopplingar till ett patent rörande bakåtkompatibilitet som Sony omregistrerade för ett tag sedan, men inte heller det ska tolkas som ett bevis för att funktionen är på gång.

Man ska givetvis aldrig säga aldrig, och kanske planerar de något inför den påstådda hopslagningen av prenumerationstjänsterna Playstation Now och Playstation Plus, men i dagsläget ska man ta det hela med en stor nypa salt.