Förra veckan släpptes God of War till pc, och det mottogs minst sagt varmt av kritiker. Ett ännu varmare mottagande får det av Steam-köparna - där har hela 97 procent gett spelet ett positivt omdöme.

Därmed är God of War det Playstation-spel som släppts till pc som fått mest hyllningar av köparna. Även Horizon Zero Dawn och Days Gone ligger bra till med 93 och 91 procent positiva omdömen.

Steam Charts berättar att God of War haft drygt 73 500 spelare samtidigt som mest. Det placerar det bland de 20 populäraste Steam-spelen de senaste dygnen. Det ska sägas att pc-versionen även sälja i Epic Store, men därifrån har vi inga siffror.