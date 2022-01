God of War hyllades när det släpptes på Playstation, och hyllningarna fortsätter nu på PC. Superlativen haglade från kritikerna och komplimangerna från Steam-spelarna likaså, och nu bekräftar Steamdb att spelet även säljer därefter.

I sin topplista över Steam-försäljningen från förra veckan är det föga förvånande en arg gud och hans pojk i topp. Hur mycket spelet dragit in i reda pengar vet vi tyvärr inte, och det ska även tilläggas att det dessutom säljs på Epic Games Store.

Efter God of War hittar vi ytterligare ett konsolspel som tagit sig till PC, nämligen Monster Hunter Rise. Det följs av taktisk polisaction i form av Ready or Not, och därefter spelet som många av oss väntar allra mest på ljus nu: Elden Ring. Lastgamla Project Zomboid har också fått sig ett ordentligt lyft på sistone, utan tvekan för att det nyligen fått multiplayer-stöd.