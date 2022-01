Det är onsdag, och det är nyhetsstiltje. Därför rapporterar vi med glädje hur ett zoom-möte mellan italienska senatorer zoombombades av någon som tyckte det var en bra idé att visa Final Fantasy-porr för de chockade deltagarna.

Det var under ett digitalt möte där bland andra nobelpristagaren i fysik, Giorgio Parisi deltog, som ligisten slog till. Under pseudonymen (antar vi) Alex Spence hoppade hentai-marodören in och började visa CGI-porr med Final Fantasy 7:s Tifa Lockhart i "huvudrollen".

Enligt Eurogamer utropade senatorer saker som “sexförbrytare!” och “Åh Kristus” under anförandet. Vill du se klipp går det bra att leta sig fram via tweeten nedan. Kan någon italienska vore det fantastiskt om ni översätter kommentarerna åt oss. Vi ber på förhand om ursäkt för det här, som är ett resultat av den relativa nyhetstorka som råder.

so you want the clip that much, ok.

so you know, cw, tw, and all the other warnings they usually put on the net for stuff like this pic.twitter.com/FEVQHOXSdM