Något Uncharted 5 har vi tyvärr inte hört något om, men vi kan åtminstone se fram emot Uncharted-filmen med Tom Holland och den kommande samlingen Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Den sistnämnda släpps faktiskt snart till Playstation 5, och nu är lanseringstrailern här.

Samlingen inkluderar remastrade versioner av Uncharted 4: A Thief´s End och spinoffen Uncharted: The Lost Legacy. Den släpps på konsolen nu på fredag, 28 januari, medan släppet på PC sker någon gång senare under året. I Playstation 5-versionen vankas det tre olika grafiklägen som låter en prioritera upplösning (upp till 4K) eller bilduppdatering (upp till 120 fps). Dessutom utlovas nästan obetydliga laddningstider, Spatial 3D-ljud och diverse inlevelsefulla Dualsense-funktioner.

Äger man en Playstation 4-version av något av spelen kommer man kunna uppgradera till den digitala versionen av Uncharted: Legacy of Thieves för runt hundralappen, men det inkluderar inte de som hämtat spelet via Playstation Now eller Playstation Plus. Värt att påpeka är även att multiplayer-lägena från spelen inte hängt med till nyversionerna.