The Chinese Room slog igenom med Dear Esther och har även doppat tårna i skräckgenren med Amnesia: A Machine for Pigs och därefter låtit oss äventyra i Everbody's Gone to the Rapture. Deras senaste spel heter dock Little Orpheus, men hittills är det bara Apple Arcade-prenumeranter som kunnat lira det. Snart blir det dock slut på det, för nu har de meddelat när spelet även ska släppas till konsol och pc.

Det är ett humoristiskt plattformsspel som följer kamrat Ivan Ivanovich – en kosmonaut som i kapseln Little Orpheus släpps ner i en vulkan. Tre år senare dyker han upp igen, beväpnad med en berättelse om hur han räddade världen. Den atombomb som drev kapseln lyser dock med sin frånvaro, vilket är lite problematiskt.

Den 1 mars är det dags för spelet att släppas till PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.