I början av månaden lovade Betheseda att vi skulle få utforska en värld vi aldrig tidigare sett i den kommande expansionen till The Elder Scrolls Online. Baserat på teasern de släppte då gissade många att den skulle kretsa kring Bretons, och så blir det.

Expansionen kallas för High Isle och kommer låta oss uppleva "The Legacy of the Bretons" under det kommande året. Det hela utspelar sig i den medelhavsdoftande ögruppen Systres, som bland annat inkluderar High Isle och Amenos. Där kommer vi att få upptäcka en hemlig order som leds av mystiska Ascendent Lord, vars mål är att skapa osämja och krig i Tamriel.

Denna nya expansion introducerar även ett helt nytt kortspel vid namn Tales of Tribute. Det beskrivs kort och gott som ett snabbt samlarkortspel som vi kan utmana NPC:er och vänner i. Utöver det vankas det även en ny trial för tolv personer, ett par nya kompanjoner, nya event och massor av belöningar.

Berättelsen ska utspela sig över tre olika DLC:n såväl som själva expansionen, High Isle. Det första DLC:t, Ascending Tide, släpps 14 mars till PC, Mac och Stadia och 29 mars till Xbox och Playstation. High Isle-expansionen kommer sedan 6 juni till PC, Mac och Stadia och 21 Juni till Xbox och Playstation.