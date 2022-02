Activision Blizzard-uppköpet och Sonys förvärv av Bungie kan snällt kliva åt sidan, för årets viktigaste spelaffär stavas Wordle. Det är New York Times som meddelar (betalvägg) att de köpt spelet från dess skapare, Josh Wardle. Exakt hur mycket de pröjsat vet vi inte, utan de säger bara att det rör sig om "in the low seven figures", vilket innebär minst 9,3 miljoner kronor.

De säger att spelet inledningsvis kommer att förbli gratis för gamla och nya spelare, vilket onekligen antyder att det kan hamna bakom betalvägg vid ett senare tillfälle – de driver trots allt tjänsten New York Times Games.

Spelet har blivit en riktig sensation under de senaste månaderna, med miljontals spelare som dagligen tar sig till webbplatsen för att på ett Mastermind-liknande sätt lista ut ett fem bokstäver långt ord. Kopiorna har givetvis stått som spön i backen, och FZ-användaren Garg har faktiskt snickrat ihop en svensk version med tillhörande forumtråd där man kan dela med sig av sina dagliga resultat.