Knappt hann House of Ashes släppas förrän nästa del i serien avslöjades. The Devil in Me ska släppas under 2022, och kanske vet vi vilka spel som ska släppas 2023, 2024, 2025, 2026, 2027...

Via Gematsu får vi nämligen reda på att Supermassive Games varumärkesskyddat The Craven Man, O Death, Directive 8020, Intercession samt Winterfold. Som du ser på bilden undertill kommer alla med en logotyp som understryker: detta är nya delar i The Dark Pictures-antologin.

Samtliga registreringar gjordes den 31 januari.

House of Ashes är alltså senaste spelet i serien, och följer upp de likformade Little Hope och Man of Medan. Ett bra spel. Det var åtminstone vad undertecknad slog fast i FZ-recensionen i fjol.

I takt med att den tunna ensemblen får liv börjar jag också bry mig om dem. Quick time är och lär förbli spelvärldens svarta får. Detta till trots lyckas Supermassive hitta en frisk variation mellan hetsiga jakter, kittlande smygsekvenser och tunga, ödesmättade beslut som vi tvingas leva med.