Retroflirtande sidoskrollare har det kommit massvis av på senare år, men ett av de som etsat sig fast lite extra i det kollektiva medvetandet är Shovel Knight. Det utvecklades av Yacht Club Games, och nu är de tillbaka med ytterligare en skapelse.

Denna gång heter det Mina The Hollower, och det beskrivs som ett action-äventyr med en grafisk stil som påminner om vad som erbjöds på Game Boy Color. Det sägs föra tankarna till spel som Castlevania, The Legend of Zelda: Link's Awakening och Bloodborne, och inspirationen till världen är gotisk skräck.

Kickstarter-kampanjen har precis dragit gång, men har redan dragit in över 2,4 miljoner kronor, med ett mål på 2,9 miljoner. Med andra ord råder det ingen tvekan om att det kommer nå hela vägen fram, och merparten av spelet ska dessutom finansieras internt.

Vi kommer att spela som musen Mina, en uppfinnare (eller "hollower") med förmågan att röra sig snabbt under marken och beväpnad med en piska. Hon har uppfinnit teknologin "spark" och måste nu undersöka varför en serie spark-generatorer slutat fungera på ön Tenebrous. Det innebär att hon kommer att färdas genom en rad olika miljöer och stöta på otaliga monster och mysterier.

De siktar på att släppa det runt december 2023 till de flesta aktuella konsoler, inklusive Xbox, Playstation och Nintendo, såväl som pc.