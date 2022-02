Förra året fick vi oss ett smakprov från den demake av Bloodborne som Lilith Walther nu jobbat på i runt ett år. Det imponerade på många och ryckte ordentligt i nostalginerven, och nu har vi till slut möjligheten att sätta tänderna i det själva.

För tydlighetens skull kan jag påpeka att detta alltså inte är hela Bloodborne, utan enbart fram till Father Gascoigne. Ladda ner det gör man via itch.io, och innan dess kan man med fördel spana in lanseringstrailern ovan. Trots att spelet precis släppts finns det dessutom redan två uppdateringar med lite fixar att ladda ner, som hittas under Development log på itch.io-sidan.

Demaken innehåller fler än tio olika vapen och givetvis även förmågan att parera och undvika attacker. Även musiken förtjänar en liten shout-out, och det är The Noble Demon som står för den. Ni hittar hela spellistan här.