Vi behöver nog inte tjata mer om att It Takes Two kammat hem en herrans massa årets spel-priser, och bland vinnarna på New York Game Awards lyser det faktiskt med sin frånvaro. Istället var det Tim Schafers och Double Fines uppföljare Psychonauts 2 som knep evenemangets mest åtråvärda pris såväl som för bästa spelvärld.

Bästa indiespel var det säregna Sable som tog hem, och samma titel vann även för bästa musik. Bästa skådespel var det Maggie Robertson som fick, för hennes roll som ståtliga Lady Dimitrescu i Resident Evil Village. Och på tal om Resident Evil så fick VR-versionen av Resident Evil 4 även priset för bästa AR/VR-spel.

Bästa e-sportlaget blev Na'Vi, medan den bästa e-sportaren blev Tekken 7-spelaren Genki "Gen" Kumisaka.

Spelgalan har anordnats sedan 2012, och några av de tidigare vinnarna inkluderar TES V: Skyrim, The Last of Us, The Witcher 3, Zelda: Breath of the Wild och Hades.